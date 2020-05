Meteo: nuvolosità alternata a schiarite, pioggia in serata

A Torino oggi, venerdì 15 maggio, cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco; sono previsti 14.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2945m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un intenso fronte perturbato di origine mediterranea, risalendo da Sud apporta un diffuso peggioramento con rovesci e temporali anche forti specie nella prima parte del giorno. Accumuli crescenti spostandosi verso i rilievi montuosi alpini più settentrionali, e in generale anche sui settori orientali piemontesi. Meno coinvolta la Liguria. Seguirà poi una giornata spiccatamente variabile, con nuove occasioni per acquazzoni al mattino su levante ligure ed est Piemonte, mentre in serata nuovi temporali sparsi dalle Alpi occidentali in estensione alle pianure limitrofe piemontesi. Clima non freddo, umido. Mar ligure mosso, venti meridionali.