Torino: Amiat, non disperdere nell'ambiente guanti e mascherine

In considerazione del massivo utilizzo di dispositivi di protezione usa e getta causato dall'emergenza Covid-19, Amiat - municipalizzata che a Torino si occupa dei servizi di igiene - "ricorda che guanti, mascherine, fazzoletti di carta, teli e tute monouso non devono assolutamente essere dispersi nell'ambiente, ma raccolti e conferiti negli appositi contenitori dell'indifferenziato o, fuori casa, nei cestini stradali o nei raccoglitori dei rifiuti". Nella nota diramata oggi Amiat sottolinea inoltre che "è inoltre opportuno che i guanti siano rivoltati uno dentro all'altro e le mascherine vengano rinchiuse a pacchetto utilizzando gli elastici laterali. Il mancato rispetto delle regole sopra indicate, oltre a rappresentare un comportamento di abbandono incontrollato di rifiuti sanzionabile dalla normativa vigente, costituisce un pericolo per l'igiene collettiva, con aumento dei rischi di infezione".