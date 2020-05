Fase 2: Siap, dopo 70 giorni nessun test su agenti carceri

"Dopo 70 giorni di lookdown nella regione più a rischio dopo la Lombardia ancora nessuna misura di screening" è stata fatta sul personale penitenziario piemontese. A dichiararlo è Pietro Di Lorenzo, Segretario Provinciale del Siap, sindacato della polizia penitenziaria. "Abbiamo scritto alla Regione Piemonte a marzo per avere i tamponi e ad aprile per test sierologici, nessuna risposta - prosegue in una nota il Siap - Siamo arrivati a maggio e, mentre nelle altre forze di Polizia in regione sono in via di completamento i test, solo per i poliziotti non accade nulla". Di Lorenzo segnala che si attende "da ormai 20 giorni la definizione dell'accordo tra Regione e Questure del Piemonte per l'effettuazione dei test sierologici ma, ancora una volta, l'imminenza è diventata una chimera. Chiederemo che sia chiamato a risponderne chi ha precise responsabilità politiche ed istituzionali nonché i nostri datori di lavoro".