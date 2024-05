Alla festa con un taser-tirapugni, denunciato nel Torinese

Sono dovuti intervenire i carabinieri di Ivrea, l'altra sera, alla festa dei coscritti di Montalto Dora, nel Torinese, dove quattro giovani, in evidente stato di alterazione a causa dell'alcol, ha provocato non pochi fastidi ai neo maggiorenni. I militari hanno identificato i quattro ragazzi, tutti residenti nei paesi vicini e, nel corso del controllo hanno trovato nelle disponibilità di uno di loro un taser tirapugni. Il soggetto, di 24 anni, è stato denunciato alla procura di Ivrea per possesso di oggetti atti a offendere. I quattro giovani sono stati multati per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.