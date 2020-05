Coronavirus: buoni spesa, a Torino non ritirati meno dell'1%

A Torino degli 11.705 buoni spesa emessi per l'emergenza Covid-19 ad oggi sono solo 80 quelli non ancora ritirati, "meno dell'1%". A fornire il dato, in Commissione consiliare, l'assessore all'Innovazione Marco Pironti. "Quasi la metà dei ticket - ha evidenziato Pironti - sono stati usati nel quartiere di residenza e oltre l'80% in negozi nel raggio di meno di un chilometro e mezzo". In totale sono stati 231 gli esercizi commerciali in cui sono stati spesi i buoni, di cui 196 a Torino, per il 72,5% negozi e supermercati di prossimità e il 27,5% Gdo (grande distribuzione organizzata). L'assessore Pironti ha sottolineato che "dei circa 2,4 milioni in buoni già spesi, circa l'80% è già stato incassato dai negozianti e questo è un elemento importante". Fra le motivazioni che hanno spinto le famiglie a richiedere questo strumento di aiuto per la spesa, nel 47% dei casi la richiesta e' legata alla perdita o riduzione del lavoro. Complessivamente le famiglie richiedenti rappresentano il 2,61% di quelle residenti a Torino, con le percentuali di richieste più alte nelle zona Mercati Generali, Vallette, Barriera Milano, Vanchiglia e San Salvario.