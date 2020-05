Azienda trasporti fa causa a Cina, 1,3 mln mancati guadagni

Un'azienda torinese di trasporti su gomma fa causa alla Cina, ritenendola responsabile della pandemia di Coronavirus, per un mancato guadagno di 1 milione e 300 mila euro. L'atto di citazione è stato notificato ieri dall'avvocato Alex Gilardini del Foro di Torino insieme con il collega Francesco Currò del Foro di Roma, in collaborazione con lo studio Berman Law Group, che ha già avviato negli Stati Uniti molteplici e similari azioni legali. La richiesta danni e' rivolta alla Repubblica Popolare Cinese, e a suoi Ministeri della Sanità Pubblica, della Amministrazione della Emergenza, degli Affari Civili, al Governo della Provincia di Hubei, al Governo della Città di Wuhan ed all'Istituto di Virologia di Wuhan - Accademia Cinese delle Scienze. Nell'atto, già iscritto a ruolo al Tribunale di Roma, spiega Gilardini "si cerca di dimostrare, anche grazie al materiale ricevuto dallo studio legale statunitense, sia la responsabilità della Repubblica Popolare Cinese nel non avere diffuso subito la notizia (che avrebbe probabilmente evitato una cosi letale diffusione del virus) sia la responsabilità dell'Istituto di Virologia di Wuhan per non avere parimenti prestato le dovute attenzioni"