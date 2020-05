Scuola: Nosiglia aderisce ad appello Cei per scuole paritarie

Anche la Conferenza Episcopale Piemontese (Cep) a nome del suo presidente, il vescovo di Torino Cesare Nosiglia, si unisce all'appello lanciato a livello nazionale dalla Cei affinché non vengano abbandonate a se stesse le scuole paritarie italiane. "Nei giorni scorsi - spiega il vescovo - una nota della presidenza della Cei ha inviato un comunicato in cui manifesta la preoccupazione che il governo non lasci senza aiuti adeguati le tantissime scuole paritarie che in tutto il paese svolgono un lavoro eccellente, con passione e spesso con sacrifici aggiuntivi da parte di chi vi lavora, per offrire qualità dell'offerta formativa e del clima scolastico. Anche nelle nostre Diocesi piemontesi - conclude Nosiglia - sono migliaia i bambini, i ragazzi e gli adolescenti che frequentano questi istituti, con alle spalle famiglie che hanno fatto una scelta educativa precisa, e che ora rischiano di non poter riprendere il prossimo anno scolastico per mancanza di sostegno da parte del Decreto Rilancio. A livello nazionale vogliamo far sentire una voce autorevole, e a livello locale vorremmo far sentire la nostra voce di pastori, vicini al proprio gregge, in questo momento di difficoltà e di lotta per la presenza e per la libertà educativa".