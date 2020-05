Falso gel antibatterico, ditta denunciata a Torino

Vendeva gel per le mani spacciandolo come antibatterico e disinfettante, ma in realtà la sostanza non aveva alcuna caratteristica igienizzante. La Guardia di finanza di Torino ha denunciato per frode in commercio un'imprenditrice cinese di 30 anni e sequestrato i prodotti del suo store, alla periferia del capoluogo piemontese. Sugli scaffali del negozio i militari hanno notato centinaia di flaconi di "gel disinfettante" privi di autorizzazione del ministero della Salute, senza alcuna certificazione di conformità e sprovvisti di un'etichettatura con le indicazioni sulla composizione del prodotto. Oltre al gel, i militari hanno sequestrato centinaia di mascherine chirurgiche, anche in questo caso sprovviste delle opportune certificazioni che ne attestino l'affidabilità.