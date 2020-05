Comune Torino avvia iter rinegoziazione mutui con Mps e Unicredit

Approvata questa mattina dalla Giunta una delibera presentata dall’assessore al Bilancio, Sergio Rolando, che – come consentito dall’accordo quadro sottoscritto lo scorso aprile tra Abi, Anci e Upi allo scopo di permettere agli enti locali di disporre di maggiore liquidità in un contesto di riduzione di entrate e aumento delle spese a causa degli effetti conseguenti l’emergenza Covid-19 – autorizza Palazzo civico all’avvio delle procedure per richiedere la sospensione, nell’anno 2020, del pagamento della quota capitale relativa alle rate dei mutui contratti con le banche Unicredit e Monte dei Paschi di Siena.

L’operazione, nell’anno in corso e qualora venisse attuata, determinerebbe per il bilancio comunale economie di spesa pari a 4 milioni e 860 mila euro per il mutuo in essere con Unicredit e di 7 milioni e 794 mila euro per quello con Monte dei Paschi. Il piano di ammortamento dei mutui, rispetto a quanto stabilito in origine stabilito con le due banche, risulterebbe prolungato di dodici mesi.