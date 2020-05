Cirio: Riaprire i confini? Possiamo discostarci ma no forzature

"A oggi il nostro monitoraggio quotidiano non ci segnala particolari criticità, quindi attendiamo fiduciosi che il 3 giugno possa essere la data per la riapertura dei confini, sempre con l'occhio vigile sui dati del monitoraggio". Ad affermalo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto questa mattina alla trasmissione di Radio Rai 1 'Centocittà'. "Dai dati di venerdì - ha detto riferito al monitoraggio settimanale fatto a livello nazionale sulle regioni - mi aspetto la conferma dei dati che noi in Piemonte continuiamo a raccogliere quotidianamente". E ricorda che "nelle ultime due pagelle del ministero il Piemonte era considerato a rischio basso, con un Rt a 0,39 con indice massimo a 1, quindi con numeri assolutamente nei parametri. La base di ogni decisione - ribadisce - deve essere quella scientifica".