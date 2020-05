Verbania: appello a Regione, riconosca specificità montana

"Approvare con urgenza la proposta di legge regionale sul riconoscimento della specificità montana della Provincia del Verbano Cusio Ossola e trasferire i proventi dei canoni idrici per l'utilizzo del demanio idrico". La conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale di Verbania chiede alla Regione di decidere in tempi brevi e di "procedere con il conseguente trasferimento a decorrere dal corrente esercizio e per gli anni successivi alla Provincia del Vco gli introiti derivanti dai canoni delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche presenti sul proprio territorio". Il documento è stato trasmesso al presidente del Consiglio regionale, a tutti i gruppi consiliari e al consigliere regionale del Vco, Alberto Preioni. I capigruppo consiliari rimarcano come "la specificità montana del Verbano Cusio Ossola è stata riconosciuta con legge nel 2015 e le funzioni aggiuntive sono state riconosciute con un articolo della legge del 20 ottobre 2015. Inoltre il Cal ha espresso il proprio parere favorevole ed è stato avviato in Consiglio Regionale il procedimento di esame della proposta di legge sul riconoscimento della specificità montana della Provincia del Verbano Cusio Ossola e trasferimento dei proventi dei canoni idrici".