Fase 2: questore Torino, è ancora emergenza, rispettare regole

"Fase 2 non vuol dire che l'emergenza è finita. Permangono misure che sono vitali per la sicurezza". Così il questore di Torino, Giuseppe De Matteis, alla vigilia del lungo ponte del 2 giugno. "Le forze di polizia operano per salvaguardare la sanità pubblica - aggiunge il questore di Torino, a margine della firma del protocollo con Asl di Torino e Regione che dà il via ai test sierologici sul personale della polizia di Stato di tutto il Piemonte - ma la differenza la fa sempre il senso di responsabilità del cittadino. Non possiamo controllare 60 milioni di abitanti....". Quanto all'obbligatorietà della mascherina anche all'aperto, che il Piemonte ha introdotto per questo fine settimana, il questore De Matteis ricorda: "E' una regola da osservare indistintamente, chi non lo fa va incontro alle sanzioni previste. Preoccupato? Lo sarei se non fosse stato previsto l'obbligo...". Per il fine settimana non sono previsti controlli straordinari: "Puntiamo sull'ordinarietà delle nostre attività, non siamo per le prove muscolari. Abbiamo messo in campo le risorse necessarie per far fronte alle esigenze".