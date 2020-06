Circolo era discarica abusiva, sequestrata area nel Torinese

I carabinieri hanno denunciato il presidente e il gestore di un circolo culturale di Borgaro Torinese, messo sotto sequestro per attività di gestione rifiuti non autorizzati e furto di energia elettrica. Nell'area sono state trovate 300 tonnellate di rifiuti speciali e urbani oltre a 25 auto senza autorizzazioni, all'interno di una vera e propria discarica abusiva. I militari hanno anche accertato che l'allacciamento alla rete elettrica era abusivo e che l'attività è andata avanti durante il lock-down nonostante i divieti per il Coronavirus. Durante l'operazione i carabinieri hanno scoperto che anche un altro circolo, a Caselle Torinese, non aveva sospeso le attività nel periodo di emergenza sanitaria e hanno sanzionato il gestore e il presidente.