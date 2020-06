Camera commercio Novara triplica aiuti a imprese

La Camera di commercio di Novara ha stanziato 2,3 milioni di euro per supportare l'economia del territorio, di cui 1,5 milioni come sostegno alle imprese nella difficile ripartenza dopo il lock-down per l'emergenza coronavirus. ''La chiusura positiva del bilancio 2019 ha spinto il consiglio camerale a rafforzare gli interventi a favore delle imprese, già previsti per l'anno corrente nella misura di oltre 750 mila euro, andando sostanzialmente a triplicarli - spiega Maurizio Comoli, presidente dell'ente camerale -. La priorità per gli imprenditori è poter contare su aiuti immediati, ma con una visione d'insieme: la Camera di commercio ha messo in campo tutte le risorse a sua disposizione, che verranno erogate sotto forma di servizi e contributi, puntando in particolare su aspetti strategici, export e digitale soprattutto''.