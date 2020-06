Piemonte sollecita impegno Governo scuole paritarie

La Regione Piemonte si farà portavoce con il Governo a sostegno delle scuole paritarie. Il Consiglio regionale, con il parere favorevole della Giunta, ha infatti approvato oggi due ordini del giorno del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano e del consigliere della Lega Federico Perugini che chiedono un impegno su questo tema. In particolare il primo atto impegna la Giunta a chiedere più risorse per le scuole paritarie piemontesi e il secondo di sollecitare il Governo a introdurre voucher che integrino le risorse regionali. "Forte del mandato del Consiglio - sottolinea Magliano -, la Regione potrà portare avanti un'azione importante sul Governo affinché sia garantito alle paritarie un sostegno economico finalmente adeguato alle esigenze e alla crisi in corso". Per Magliano "non possiamo permetterci che questo sistema crolli: in gioco c'è la libertà di educazione, diritto costituzionalmente sancito, e il futuro di tante scuole, centinaia di posti di lavoro e, in ultima analisi, la tenuta dell'intero sistema". In tema di scuola l'assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato anche un secondo Odg di Magliano che chiede alla Giunta di attivarsi affinché alla riapertura delle scuole sia garantita la presenza di insegnanti di sostegno per chi ne ha bisogno.