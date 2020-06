Iv: "pronti ricostruire Torino senza i 5 stelle, lo diciamo da sempre"

"Non possiamo che accogliere con soddisfazione le dichiarazioni del Partito Democratico torinese. Da molto tempo chiedevamo che si facesse chiarezza e che si scegliesse la discontinuità con l‘esperienza di Governo dei 5 stelle a Torino. Siamo disponibili al confronto su come ricostruire la città, noi idee ne abbiamo. Incontriamoci". Lo affermano in una nota Silvia Fregolent e Mauro Marino, parlamentari Italia Viva, e il coordinatore cittadino Davide Ricca.