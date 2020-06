Rdc: sono 16 i "furbetti" denunciati da Gdf in Piemonte

Sedici persone denunciate dalla guardia di finanza piemontese perché percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. È il bilancio dell’attività del corpo regionale da quando è stato introdotto il beneficio economico a oggi. I controlli sono stati effettuati nell'ambito dei servizi di contrasto agli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica. Gli interventi in questo settore da parte delle fiamme gialle sono stati complessivamente 1345 e hanno portato a scoprire illeciti per un totale di 3,8 milioni di euro nel settore previdenziale e sanitario e di 28,6 milioni di euro come danni al bilancio nazionale e comunitario. Sono 76 le persone denunciate nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, tra i quali 47 pubblici ufficiali, con 3,2 milioni di euro sequestrati. I dati sono stati diffusi in occasione del 246esimo anniversario della fondazione della guardia di finanza.