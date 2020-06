Appendino, su ambiente Pd Torino vicino alla destra

"Io a Torino vedo un Pd che sui temi della mobilità sostenibile, della Ztl, dell'ambiente è molto vicino alle posizioni di destra". Lo ha detto il sindaco di Torino Chiara Appendino, alla trasmissione Centocittà su Radio Rai 1, rispondendo ad una domanda sulle possibili alleanze con il Pd in vista delle comunali del prossimo anno. "Io spero che questo governo vada avanti - ha aggiunto - per come è stato formato e perché ritengo che il Presidente del Consiglio stia facendo un ottimo lavoro, ma a livello territoriale ci sono sensibilità molto diverse. Il Movimento - ha spiegato - deve puntare su certi temi come la mobilità sostenibile, la tutela dell'ambiente, l'innovazione, il ridisegno del Welfare. Il tema è che cosa vogliamo fare e chi vuole fare quelle cose con noi. Intorno ai temi, poi, si costruisce un percorso per affrontare quei programmi".