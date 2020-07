Sanità: torna operativo pronto soccorso Borgosesia

Torna operativo il pronto soccorso di Borgosesia (Vercelli), il cui servizio era stato sospeso temporaneamente in seguito all'emergenza Covid per la necessità di liberare professionisti sanitari per far fronte all'epidemia. A dare l'annuncio è Alessandro Stecco, presidente della commissione Sanità della Regione Piemonte. " Abbiamo rispettato l'impegno preso - dice -; dal primo luglio i servizi del presidio Santi Pietro e Paolo sono nuovamente operativi per i cittadini della Valsesia, che riavranno a pieno regime un punto sanitario importante per tutto il territorio". Ci sono novità anche per il futuro del secondo ospedale della provincia di Vercelli, dato che Borgosesia avrà 8 nuovi posti letto di terapia intensiva e, dal punto di vista dell'organizzazione ospedaliera, sarà attivata una struttura complessa di Anestesia e rianimazione. "Il tutto - conclude il presidente della commissione Sanità - nell'ottica della programmazione aziendale del generale potenziamento di posti letto richiesto a livello nazionale dal Decreto Legislativo 34, e recepito dal piano regionale presentato dall'assessore Icardi e dal coordinatore del gruppo di lavoro Monchiero"