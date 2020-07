Un bis al Poli

Dicono che… si aspetti sinceramente che tanta abnegazione nel creare un link tra il Politecnico e il Comune di Torino venga riconosciuta. Per questo Paola Virano, direttore del Commercio a Palazzo Civico, pare abbia tutte le intenzioni di ricandidarsi per un incarico nel consiglio di amministrazione dell’ateneo che proprio in questi giorni ha pubblicato il bando per le candidature dei tre membri esterni. Riuscirà a ottenere la fiducia del Senato Accademico?