Fca: Fiat 500 La Prima debutta al Mirafiori Motor Village

Debutta a Torino, dove è stata pensata, disegnata e ingegnerizzata, la Nuova 500 "la Prima" cabrio. Ospiterà la vettura martedì 14 luglio il Mirafiori Motor Village, primo flagship store del Gruppo Fca. La Nuova 500, presentata il 3 luglio al Quirinale e a Palazzo Chigi, è la prima open-air a quattro posti e zero emissioni di CO2 del gruppo. Sono passati 63 anni da quel lontano 4 luglio 1957 quando Fiat presentò al mondo una delle auto più amate: la 500. Il mitico "Cinquino" fin da subito ha saputo affermarsi come love brand, diventando un vero fenomeno di costume e ambasciatore del made in Italy nel mondo. Come negli anni 60 quando la 500 diede vita alla mobilità di massa esaltando il concetto di dolcevita e di spensieratezza, così oggi la Nuova 500 diventa per Fca il simbolo di una nuova dimensione di mobilità urbana elettrica e sostenibile. Dalle 18.30 del 14 luglio il Mirafiori Motor Village di piazza Cattaneo a Torino, ospiterà la presentazione ai clienti della vettura. A causa dell'emergenza sanitaria l'accesso del pubblico all'evento sarà possibile solo su prenotazione.