Migranti: assessore Ricca, basta trasferimenti in Piemonte

"Il Piemonte dice basta trasferimento di migranti da oggi in poi. La nostra Regione non può ospitare più arrivi dai centri sparsi per l'Italia. Ho chiesto oggi un incontro al Prefetto per ribadire questa nostra posizione". Cosi' l'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca che aggiunge: "il nostro territorio, anche in passato, ha già contribuito a sufficienza su questo tema. Ora è necessario invertire la rotta".