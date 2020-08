Lavoro: corrieri Elpe in sciopero, "rispettare accordi"

I dipendenti della Elpe Spa, i corrieri che consegnano i pacchi Amazon del centro di distribuzione di Brandizzo (Torino), scioperano oggi a partire dalle 15. L'azione di protesta è stata annunciata dalla Filt Cgil di Torino. "Le richieste dello scorso 3 luglio, in parte, non sono ancora state risolte", spiegano Hayri Toneatto e Teresa Bovino della Filt-Cgil. Il sindacato aveva lamentato nelle precedenti iniziative di sciopero arretrati economici, addebiti su cedolini, contestazioni e sanzioni disciplinari. "Elpe ha sottoscritto un verbale di incontro in data 17 luglio con la segreteria Cgil e le Rsa aziendali, ma non l'ha rispettato. Ora pretendiamo il rispetto degli accordi". Dalle 15 è previsto il rientro anticipato di tutto il personale addetto alle consegne dei pacchi Amazon della station di Brandizzo.