Torino: controlli polizia municipale, sanzionati taxi abusivi

Sono undici i taxi abusivi sanzionati dalla polizia municipale di Torino nel corso dei controlli effettuati a Porta Palazzo, tra piazza della Repubblica e il controviale nord di corso Regina Margherita. Il Reparto di Sicurezza Stradale Integrata ha individuato undici cosiddetti "Black Taxi" appartenenti a cittadini di nazionalità africana, tutti regolari sul territorio. Già nei mesi scorsi i veicoli erano stati sottoposti a monitoraggio e accertamenti che avevano portato a verificare il loro utilizzo per il trasporto a pagamento di persone. In particolare un furgone bianco è risultato sottoposto a fermo amministrativo e confiscato al proprietario a cui è stata ritirata la patente dopo che ha violato i semafori per tentare di fuggire ai controlli dei vigili.