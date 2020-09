Camera Commercio si allea con eBay, serranda si apre online

Grazie a un accordo tra la Camera di commercio di Torino e la piattaforma internazionale di e-commerce eBay, si aprono nuove opportunità per gli imprenditori locali interessati a vendere i propri prodotti sul web. "eBay conta 174 milioni di acquirenti attivi in 190 paesi, di cui oltre 5 milioni in Italia. L'accordo stipulato a livello nazionale e declinato sul territorio grazie al nostro Punto Impresa Digitale rappresenta un'importante opportunità per le nostre imprese, proprio in un momento in cui è urgente immaginare nuove strategie di vendita oltre a quelle tradizionali e percorrere tutte le strade possibili per non perdere redditività", sottolinea Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino. In Piemonte sono registrati più di 1.800 venditori professionali di cui 760 nell'area di Torino. Numeri destinati a crescere proprio grazie a questa iniziativa: attraverso la consulenza del Pid (Punto Impresa Digitale) della Camera di commercio le imprese e microimprese torinesi potranno infatti avvalersi di numerosi servizi gratuiti di formazione e supporto, per arrivare all'apertura di nuovi punti vendita on line sulla dinamica piattaforma internazionale. eBay offrirà alle imprese 12 mesi gratuiti per l'apertura del negozio standard e 6 mesi gratuiti per il negozio Premium, oltre all'opportunità di non pagare alcuna tariffa sul venduto per 135 giorni dall'attivazione della promozione. Previsto, inoltre, per gli imprenditori, l'accesso gratuito a un portale dedicato, la 'eBay University', con contenuti esclusivi e corsi dedicati per imparare in modo facile e veloce la gestione del proprio punto vendita on line.