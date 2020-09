Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, domenica 13 settembre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4384m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: anticiclone in rapido rinforzo sull'Europa centrale, garanzia di una giornata assolata su tutti i settori; qualche classico annuvolamento diurno lungo i monti, ma senza precipitazioni. Clima tipicamente estivo, caldo e con valori massimi prossimi o superiori ai 30°C sia in Valpadana che in riviera ligure, dove il mare sarà poco mosso e la ventilazione modesta di tramontana.