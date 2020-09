Scuola: Cirio, "inaccettabile 20mila cattedre Piemonte vuote"

"Inizio la scuola con 20mila cattedre vuote in Piemonte, 20mila insegnanti che mancano, soprattutto quelli di sostegno. Nell'anno del Covid, e con tre mesi di tempo, è ingiustificabile". Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "In Piemonte ci sono bambini che hanno la necessità di essere assistiti - aggiunge intervistato da Sky - e che questa mattina non hanno trovato l'insegnante. "In un Paese civile non è accettabile". "Tutto ha funzionato bene, così sta avvenendo in tante scuole del Piemonte dove la verifica della misurazione della febbre a casa si sta dimostrando più facile di quanto non era stato previsto dal ministro che aveva addirittura minacciato l'impugnativa. La scuola si è arrangiata, perchè dirigenti, presidi, insegnanti e bidelli sono di gran lunga più efficienti del governo della scuola a livello politico nazionale".