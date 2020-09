Comunali: inventò aggressione, Lega espelle candidato Valenza

Emanuele Rachiele, il candidato al Consiglio comunale di Valenza (Alessandria) denunciato nei giorni scorsi per avere simulato l'aggressione nei suoi confronti da parte di un migrante di colore, è stato espulso dalla Lega. "Si tratta di una decisione presa subito dopo la denuncia dei carabinieri e la confessione di Lele", spiega Maurizio Oddone, commentando la notizia dell'espulsione circolata in queste ore. "La procedura, 'automatica', è stata particolarmente rapida - aggiunge -: il candidato era infatti un semplice tesserato e non un militante storico, e non ricopriva ruoli come segretario di sezione". Lo scorso 7 settembre Rachiele, disabile in carrozzina, aveva sostenuto di essere aggredito da un giovane di colore che voleva portargli via il marsupio e che solo l'intervento di un amico aveva evitato il peggio. Anche la posizione di quest'ultimo è al vaglio dei carabinieri.