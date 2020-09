Sanità: 35,2 mln per abbattere liste d'attesa

La Regione Piemonte mette 35 milioni e 200 mila euro a disposizione delle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa. Lo ha deciso la giunta regionale, approvando una proposta dell'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, che recepisce il finanziamento ministeriale previsto dal decreto legge di agosto. "Si tratta - rimarca Icardi - di un passaggio fondamentale, fortemente voluto dalle Regioni, sul quale la Commissione Salute si era già espressa in luglio. Le risorse finanziarie sono indispensabili per smaltire le visite arretrate dovute al lockdown e alle difficoltà logistiche legate all'emergenza Covid". Il Piemonte ha inviato a metà settembre al Ministero della Salute un piano per il recupero delle liste d'attesa: ora tocca alle aziende sanitarie predisporre le azioni necessarie. Potranno distribuire le attività programmabili, sia ambulatoriali che chirurgiche, su tutto l'arco della giornata, dalle ore 8 alle 20, dal lunedì al sabato. Potranno anche reclutare personale attraverso nuove assunzioni, o attraverso forme di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa, e potranno affidare anche agli specializzandi la possibilità di refertare visite, esami e prestazioni specialistiche.