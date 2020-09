Sanità: Pd, Regione in ritardo su non autosufficienze

"Il Piemonte è in ritardo sulla presentazione al Ministero del Piano per le non autosufficienze": lo afferma la consigliera regionale Monica Canalis, vicesegretaria del Pd del Piemonte. "Nella totale assenza della Giunta, oggi in IV Commissione - dice Canalis - è proseguita l'analisi del Piano regionale per la non autosufficienza. Un tema urgente, viste le scadenze ministeriali, e prioritario in una Regione con un quarto della popolazione over 65. Eppure ci siamo trovati a parlarne senza alcun assessore presente, e senza sapere il nuovo numero di beneficiari previsto dal Piano". "E' molto grave - sottolinea - che l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, sostenga che l'assistenza ai non autosufficienti non riguarda il suo assessorato. I fondi per la non autosufficienza sono di origine sociale ma sono gestiti dalle Asl. E storicamente in Piemonte, come in altre Regioni, ai fondi sociali sono state aggiunte delle piccole quote di fondi sanitari, in considerazione proprio della natura sanitaria di alcune prestazioni domiciliari". È grave anche - aggiunge - che la sanità piemontese sia in ritardo sui nuovi inserimenti in convenzione nelle Rsa (2.500 posti vuoti con un risparmio di alcune decine di milioni) e che si rifiuti di dare continuità alle piccole quote di fondi sanitari erogati per i non autosufficienti a domicilio sin dai tempi delle Giunte di centrodestra. Terremo alta la guardia per evitare la cancellazione delle buone pratiche ereditate dal passato".