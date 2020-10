Coronavirus: Cirio, Borgosesia ospedale Covid di quadrante

Sarà l'ospedale di Borgosesia (Vercelli) il centro-Covid del Piemonte orientale: lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a Novara per inaugurare il nuovo laboratorio destinato a processare mille tamponi-Covid al giorno presso il Centro d'eccellenza per le malattie autoimmuni di Novara. "L'esperienza di questa primavera - ha detto il governatore - ci ha insegnato che occorre lasciare gli ospedali hub, quelli che fanno riferimento a un territorio molto più ampio del loro e che forniscono prestazioni di alta specialità, liberi dagli interventi Covid. E l'azienda ospedaliero-universitaria di Novara è proprio uno di questi presidi. Per questo sarà lasciata 'pulita', come si dice in gergo medico, nel caso si dovesse avere una recrudescenza dell'epidemia. Borgosesia sarà potenziato e anche gli altri ospedali del territorio (non l'Aou di Novara) potranno essere interessati nel caso di un'emergenza".