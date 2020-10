Covid: Torino, si intensificano controlli su rispetto prescrizioni

Nei prossimi giorni e nel fine settimana, a Torino, verranno intensificati i controlli di Forze dell'Ordine e polizie locali, in particolare per quanto riguarda gli assembramenti ed il rispetto delle prescrizioni sull'utilizzo delle mascherine. E' quanto è stato deciso dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Torino, nel corso della riunione in cui si è esaminato l'andamento della situazione rispetto alle misure in vigore per il contenimento del contagio. "Per la concreta attuazione delle misure - si dice in una nota - si è condiviso che appare indispensabile e prioritaria un'azione di sensibilizzazione del senso civico della popolazione, richiamando i cittadini a comportamenti responsabili, con particolare riguardo al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, sensibilizzazione su cui verrà richiamata anche l'attenzione e la collaborazione dei sindaci della città metropolitana".