Maltempo: verifiche ok, riapre lungo Sp299 ponte sul Sesia

Riapre in giornata il ponte sul Sesia che collega Grignasco e Serravalle Sesia, lungo la Sp299: dopo il crollo del viadotto di Romagnano, rappresenta l'unico passaggio sul fiume nella Bassa Valsesia, ma è stato chiuso al traffico per una serie di verifiche. Ora dalla Provincia di Novara è arrivato il nulla osta alla riapertura: "Il professionista incaricato per la verifica della stabilità strutturale - spiega il consigliere delegato alla Viabilità, Marzia Vicenzi - ha comunicato che a livello tecnico la struttura non ha problemi".