Uso corretto bici e monopattini, Torino lancia video tutorial

Per una mobilità "sostenibile e sicura" Torino lancia una campagna di informazione. Dieci video tutorial che spiegano a ciclisti e monopattinisti cosa si può fare, cosa non si deve fare e forniscono consigli utili a chi li usa. "La mobilità sostenibile - sottolinea la sindaca Chiara Appendino - sta prendendo il sopravvento e in un contesto di questo tipo è fondamentale non solo fare azioni repressive, che vengono fatte come è giusto che sia nei confronti di tutti gli utenti della strada, ma anche fare informazione". Dall'inizio dell'anno sotto la Mole sono stati multati 356 conducenti di bici e 386 monopattini. Gli incidenti sulle due ruote sono passati da 231 a 287 tra il 2019 e il 2020; a questi ultimi vanno aggiunti 59 incidenti di monopattini. La campagna informativa nasce da questi dati e dalle novità del codice della strada. "Quando si parla di questi mezzi ci viene chiesto solo quante multe facciamo e quanti incidenti ci sono - osserva il comandante della polizia municipale, Emiliano Bezzon - Abbiamo quindi pensato fosse opportuno andare oltre e lo abbiamo fatto con questi video, che servono a educare o rieducare chi usa questi mezzi, nella consapevolezza che se facciamo comprendere e condividere le regole è più facile farle rispettare".