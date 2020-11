Ipse dixit

Dicono che... qualche buontempone, suo compagno di partito, vada spiegando che il rinvio del lockdown sia in realtà dovuto alla richiesta che lui, Alberto Preioni capogruppo una-ne-fa-cento-ne-pensa della Lega a Palazzo Lascaris ha detto di aver avanzato a Palazzo Chigi. Togliere il Verbano-Cusio-Ossola dalla zona rossa, il messaggio chiaro e duro “spedito” al Governo dal leghista con spiegazione annessa: è la provincia meno colpita dal Covid. E, soprattutto, la sua. Poco (a Preioni) importa che l’ormai noto indice di contagio Rt schizzi al massimo livello piemontese proprio nel Vco ed egli stesso, per sua ammissione della positività al virus (Auguri!), ne sia involontaria e accidentale conferma. “Governo sordo”, masticava amaro. E pensare che quella sua richiesta ha mandato nel pallone il Governo. Ah, non c’era Speranza. Come per Preioni.