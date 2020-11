Torino: Igor Boni alle primarie, formalizzata candidatura

Il segretario nazionale di +Europa, Benedetto Della Vedova, ha inviato oggi una nota formalizzando la candidatura di Igor Bon, Presidente di Radicali Italiani e membro dell'Assemblea nazionale di +Europa, alle primarie del centrosinistra torinese per il candidato sindaco della città. "La formalizzazione della candidatura alle primarie - sottolinea Boni - è il primo passaggio per aprire un confronto in questa città che ha bisogno di un dibattito democratico aperto, per costruire il nuovo progetto di città per i prossimi 10 o 20 anni". Per l'esponente radicale "non ci sarà possibilità di rinnovamento, di idee nuove e trasformazioni lungimiranti senza il pieno coinvolgimento dei cittadini di questa città, che per anni si sono sentiti raccontare di una partecipazione che gli è stata regolarmente negata". Boni si dice convinto che "in questa fase delicatissima nessuna riunione ristretta possa condurre a soluzioni. Ho la piena consapevolezza che da solo non ho le capacità per risolvere i problemi gravissimi che Torino vive - aggiunge - ma so di essere capace di costruire una squadra di competenze, passioni, conoscenze senza avere paura di affiancarmi le migliori capacità e intelligenze. Oggi - conclude Boni - non c'è bisogno di un uomo solo al comando a cui aggrapparsi ma di una responsabilità collettiva da costruire".