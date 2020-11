Torino: affidata a Infra.To progettazione linea 2 metro

Sarà InfraTo a redigere il progetto definitivo della tratta Redaudengo-Politecnico della linea 2 della metropolitana torinese. Oggi la giunta comunale di Torino ha approvato la delibera che autorizza ad individuare alla società "il soggetto idoneo per la progettazione definitiva" con un incarico da oltre 25 milioni di euro. Lo schema di contratto approvato prevede l'affidamento in house alla società partecipata, scelta motivata, evidenzia l'atto, "dal permanere delle capacità tecnico-organizzative della società Infratrasporti.To e dalla vantaggiosità della modalità stessa rispetto ad altre tipologie di procedure di gara, in termini di tempi procedimentali, costi, efficacia e capacità di controllo da parte della Città, perseguimento delle finalita' istituzionali, livello dei servizi e delle prestazioni, nonché la visione unitaria del progetto". L'incarico di progettazione definitiva, per un importo di 25 milioni e 492 mila euro, sarà finanziato con il contributo ministeriale di 828 milioni, destinato alla progettazione definitiva della tratta Rebaudengo-Politecnico e alla realizzazione della subtratta Rebaudengo-Novara.