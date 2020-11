Premio "Chiave a stella" ad aziende impegnate contro Covid

Leva attiva nella progettazione, produzione e industrializzazione di prodotti per il settore automotive per la categoria "media impresa", Alberto Marchetti gelateria torinese per la categoria "piccola impresa" e Ntek attiva in prodotti e servizi per la misurazione ed il controllo del rumore e delle vibrazioni per la categoria "micro impresa". Sono i vincitori dell'edizione 2020 del Premio "Chiave a stella", iniziativa volta a valorizzare alcuni dei migliori esempi di imprenditoria piemontese, promossa da Api Torino, che quest'anno ha dedicato un'attenzione particolare alle aziende che stanno affrontando difficoltà eccezionali a causa dell'emergenza Covid. Gli ambiti sui quali il Premio si è soffermato quest'anno, sono stati, pertanto, la responsabilità sociale, sensibilità ambientale, egovernance di eccellenza, la capacità di riconversione produttiva, il welfare, la creazione di reti territoriali, la capacità organizzativa. Menzioni speciali sono state assegnate a Lma quale migliore esempio di riconversione produttiva con attenzione alle categorie più deboli, Iris quale miglioe esempio di innovazione al servizio dell'ambiente, il Gruppo Fra Production, migliore esempio di capacità di creare reti territoriali ed Heritage migliore esempio di nuove tecnologie digitali a sostegno della cultura Dal 2009 ad oggi oltre 800 imprese piemontesi hanno partecipato a "Chiave a stella", 61 le aziende candidate di quest'anno. A tutte le imprese che hanno partecipato all'iniziativa, viene data la possibilità di usufruire di un fondo dedicato messo a disposizione da UniCredit per investimenti legati allo sviluppo della produzione e dell'innovazione.