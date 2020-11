Piemonte: a Michele Colombino il Sigillo della Regione

Michele Colombino, fondatore nel 1981 dell'associazione Piemontesi nel Mondo, sarà insignito del Sigillo della Regione, massima onorificenza del Piemonte. La proposta, formalizzata in una mozione del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, è stata approvata in modo bipartisan da tutte le forze politiche presenti a Palazzo Lascaris. Prima del via libera, avvenuto all'unanimità, sono intervenuti a favore del conferimento del Sigillo l'assessore Maurizio Marrone, primo a sollevare l'idea riversata nella mozione, i capigruppo, e numerosi consiglieri inclusa la Pd Monica Canalis, originaria di Pinerolo come Colombino. Maurizio Salizzoni (Pd), vicepresidente di minoranza del Consiglio regionale, ha ricordato come l'onorificenza non sia stata ancora assegnata alla senatrice Liliana Segre, testimone dell'Olocausto, dopo l'approvazione unanime dell'Aula nei mesi scorsi di una mozione analoga presentata dal Pd Daniele Valle. "Questa onorificenza - ha rimarcato il capogruppo Luv, Marco Grimaldi - ci ricorda quello che siamo stati, ci ricorda che la povertà e la rabbia spinsero milioni di italiani e moltissimi piemontesi a superare l'oceano per cercare migliori condizioni di vita all'estero. Oggi vanno via molti giovani istruiti: è questa l'unica migrazione attuale che dovrebbe farci paura".