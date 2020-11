Covid: aeroporto Torino apre a tutti il Test Point

L'Aeroporto di Torino apre a tutta la popolazione, e non più solo ai passeggeri, il Covid Test Point aeroportuale inaugurato la scorsa estate, prima in Italia a combinare l'effettuazione di test sierologico o tampone rapido antigenico e, in caso di esito positivo, di tampone molecolare. Su base volontaria, e a pagamento, in questo modo lo scalo si propone di fornire un nuovo servizio sanitario a tutta la comunità. Trasferito al Terminal Chech-In Remoto, al livello Arrivi tra il Parcheggio Multipiano e la stazione ferroviaria, al Covid Test Point si accede solo attraverso la prenotazione online sulla piattaforma Air Medical dedicata, senza che sia necessaria prescrizione medica. In caso di risultato positivo, i non passeggeri hanno la facoltà di scegliere se effettuare immediatamente in aeroporto il tampone molecolare a pagamento, oppure se rivolgersi al sistema sanitario nazionale. Resta invece invariata la modalità di erogazione del servizio per i passeggeri dell'Aeroporto. E continua anche l'attività di screening obbligatoria e gratuita dedicata ai passeggeri in arrivo da Francia, Spagna, Gran Bretagna e Paesi Bassi con voli diretti su Torino.