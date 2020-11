Mons. Arnolfo, solo una sana politica governa in modo saggio

"Solo una sana politica può governare in modo saggio l'economia, la finanza, la vita sociale, dobbiamo rivalutare la politica che è una vocazione altissima e una delle forme più preziose della carità perché' cerca il bene comune". Cita l'enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco Monsignor Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli e delegato Cep per la Pastorale Sociale e del Lavoro, che ha aperto questa mattina “Rimessi in viaggio”, l'incontro promosso dalla Diocesi di Torino con le Piccole Officine Politiche come momento di confronto con gli amministratori pubblici sul senso dell'impegno politico oggi. Monsignor Arnolfo ha dunque citato le parole del Pontefice sul ruolo della politica e la necessità di "una buona politica, che pensi con una visione ampia e porti avanti un nuovo approccio integrale". Alle sue riflessioni si sono unite quelle del Priore di Bose, Luciano Manicardi, sull'intreccio fra politica e spiritualità. "La politica - ha sottolineato - nasce e si fonda tra gli uomini e si afferma come relazione. La dimensione spirituale, dunque, come rispetto profondo delle sacralità di ogni persona". Il Priore di Bose ha quindi parlato di "un'etica minima basilare per una politica concreta e ben fondata e che tenda al bene" e che si declina in una serie di parole e comportamenti: "serietà', rispetto, fiducia, lealtà, sincerità, integrità e responsabilità di governo che significa prima di tutto responsabilità della parola, un'etica della parola e della comunicazione. Una democrazia è compiuta - ha concluso - quando riguarda anche questa dimensione interiore che è il primo spazio di libertà".