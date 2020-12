Covid: La Valle e Picco direttori Città Salute e Asl Torino

Da commissari a direttori generali. In piena era Covid, i commissari della Città della Salute di Torino e dell'Asl Città di Torino, Giovanni La Valle e Carlo Picco, sono stati nominati direttori generali per i prossimi tre anni. Lo ha deciso la Giunta regionale del Piemonte su proposta dell'assessore Luigi Genesio Icardi. Le nomine rappresentano un riconoscimento all'operato dei due manager nonché la volontà di dare stabilità ai due principali attori della sanità pubblica in un momento così delicato. La Valle, in qualità di commissario, aveva sostituito Silvio Falco poco prima dell'emergenza Covid. Sono sotto la sua direzione gli ospedali Molinette, Cto, Regina Margherita, Sant'Anna e anche l'ultimo ospedale da campo allestito al Valentino. Picco, anche lui come commissario, aveva sostituito Valerio Fabio Alberti nella gestione dell'Asl Città di Torino, nata dalla fusione di Asl 1 e Asl 2. Ora gestisce due ospedali Covid, Martini e Oftalmico, oltre al San Giovanni Bosco, al Maria Vittoria e all'Amedeo di Savoia. Picco, nei mesi scorsi ha anche diretto il Dirmei, braccio operativo della Regione in materia Covid, ora passato a Emilpaolo Manno.