Covid: Piemonte, oltre 21 mln donati su conto Regione

Sul conto corrente aperto dalla Regione Piemonte per raccogliere le donazioni in sostegno del sistema sanitario durante l'emergenza Covid sono stati versati 21 milioni e 291 mila euro. Lo ha sottolineato l'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, rispondendo oggi in Aula al capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano, e al consigliere Pd Daniele Valle. La somma, ha precisato Icardi, non tiene conto delle opere finanziate direttamente dai donatori, come il Covid Hospital delle Ogr e quello del Valentino. Le risorse, ha aggiunto, sono state assegnate alle aziende sanitarie considerando anche le causali specifiche indicate dal donante. Fra le destinazioni, oltre 5,5 milioni al Dirmei per i posti di terapia intensiva e semi intensiva, e 6 milioni alla Protezione civile per la distribuzione di mascherine alla popolazione. Le risorse sono state quasi del tutto distribuite, al momento restano solo circa 210 mila euro. Tutte le assegnazioni sono pubblicate sul sito della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente - sezione interventi straordinari di emergenza". Magliano ha auspicato il proseguimento del monitoraggio delle risorse donate, affinché attraverso la rendicontazione sia rispettato il più possibile il criterio dell'efficienza e dell'efficacia della spesa.