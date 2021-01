Covid: scuola, studenti preparano protesta anti Dad

Chi contesta la didattica a distanza nelle scuole si prepara a riprendere la protesta. La mattina del 7 gennaio, quando torneranno in aula le elementari e le medie, gli studenti delle superiori, a Torino, si ritroveranno in piazza Castello per rincominciare la Dad da dove l'avevano interrotta prima delle festività natalizie, in quella divenuta la loro aula a cielo aperto. Tra di loro ci sarà anche Maia, la studentessa di 16 anni del liceo Gioberti, la prima, mesi fa, a dar vita alla protesta insieme a Anita e Lisa, le due dodicenni diventate simbolo della lotta. Insieme agli studenti i genitori e gli insegnanti del comitato "Priorità alla scuola" che chiedono che sia garantito il rientro a scuola in sicurezza il prima possibile.