Nucleare:Fornaro (Leu), ad Alessandria 100 siti da bonificare

"In provincia di Alessandria ci sono ancora cento siti da bonificare, ne sia tenuto conto" dice Federico Fornaro, parlamentare alessandrino e capogruppo di LeU alla Camera. "La questione dell'individuazione di un sito di stoccaggio dei rifiuti nucleari - aggiunge - non nasce oggi, ma è vecchia di anni. E' dal 2015 che si attendeva la pubblicazione della mappa dei siti idonei. Il governo non ha quindi assunto una decisione nel cuore della notte, ma si è assunto la responsabilità di avviare il processo di individuazione del sito idoneo. Parte adesso la fase di ascolto dei territori, il processo partecipativo deve essere vero". Su Alessandria, Fornaro sottolinea: "Credo sia giusto e corretto chiedere che venga inserito nei criteri di scelta anche quello della densità di siti compromessi, come le discariche, e che sia valutato il fatto che sul nostro territorio esistono ancora più di 100 siti da bonificare".