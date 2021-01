Tav: tensioni Val Susa, No Tav denunciati per norme anti Covid

Sono 44 i No Tav identificati dalla Digos per le tensioni di ieri pomeriggio in Val di Susa. Saranno denunciati, secondo quanto si apprende da fonti investigative, per violazione delle misure anti Covid. Le indagini proseguono, attraverso l'esame dei filmati di sicurezza della zona in cui i manifestanti, molti dei quali appartenenti all'area antagonista del centro sociale Askatasuna di Torino, hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con alcuni lacrimogeni.