Torino: metro 1, iniziato collaudo treni su Lingotto-Bengasi

Prosegue il percorso per il prolungamento sud della linea 1 della metropolitana torinese, con l'inizio dei collaudi della tratta Lingotto-Bengasi. Proprio per consentire le attività per la messa in esercizio, da domani a domenica 17 gennaio la chiusura della metro sarà anticipata alle ore 22, con ultima partenza da Fermi alle 21.10 e da Lingotto alle 21.35. Nel corso della prossima settimana verranno ultimati i collegamenti a Lingotto tra la tratta in costruzione e quella in esercizio e verrà messa in tensione la nuova tratta Lingotto-Bengasi in modo da effettuare le prime prove dinamiche con la movimentazione dei treni. L'anticipo della chiusura alle ore 22 è previsto anche dal 15 febbraio al 26 marzo per il completamento e il collaudo degli impianti, l'installazione della segnaletica di galleria e il completamento delle prove di movimentazione dei treni.