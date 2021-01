Vvf, trovata sistemazione provvisoria distaccamento Mondovì

Risolto il caso della sede dei Vigili del fuoco di Mondovì (Cuneo): il distaccamento, dopo lo sfratto da via San Bernardo, verrà ospitato in un immobile di proprietà dell'imprenditore Enzo Garelli, in via Torino. E vi resterà fino al momento in cui verrà realizzata la nuova caserma in via Trento. L'affitto costerà oltre 30 mila euro all'anno: una parte verrebbe pagata dal Ministero dell'Interno e una parte dal Comune (5.100 euro all'anno, per 6 anni, il tempo stimato prima della realizzazione della nuova caserma). I proprietari dell'immobile di via San Bernardo sono ricorsi al Tribunale per rendere esecutivo lo sfratto che chiedevano da anni. Il trasferimento non sarà una cosa immediata: i locali necessitano di alcuni lavori di adeguamento per le camere. Inoltre il trasloco dovrà tenere conto di tutte le questioni tecniche: collegamenti radio- fonici e telefonici, allestimento dei diversi spazi. "La Giunta - spiega il sindaco Paolo Adriano - ha mantenuto l'impegno, deliberando la compartecipazione del Comune alle spese per l'affitto. Ora sarà il Ministero dell'Interno a stabilire il proprio contributo. Per la nuova caserma siamo alle battute finali ed in attesa che venga sottoscritto il rogito del terreno che il Comune ha ceduto all'Agenzia del Demanio".