Nucleare: Carmagnola, corteo agricoltori per No a deposito

Corteo di trattori, questa mattina, a Carmagnola (Torino), tra i campi che potrebbero ospitare il deposito nazionale di scorie nucleari. I terreni rientrano infatti tra i siti indicati da Sogin, dopo il benestare dei ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico. "Carmagnola e le sue splendide campagne, ricche di colture tipiche e di alta specializzazione, - commenta Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia - hanno rinnovato il No. Presenti decine di amministratori, sindaci e soprattutto imprenditori agricoli e lavoratori, il carmagnolese ha ribadito con forza le ragioni per salvaguardare tutta l'area dalla costruzione di un sito che avrebbe un impatto devastante in termini ambientali, ma anche economici e sociali. Gli agricoltori - prosegue Daniela Ruffino - mi hanno rinnovato l'appello a perseverare nella battaglia che ho condotto in Parlamento, con il risultato di ottenere una proroga dei termini per la valutazione del progetto da parte di sindaci e amministratori. Questo è solo il primo passo di una strada ancora lunga, ma la compattezza mostrata stamane dalle persone confluite per la manifestazione ordinata e colorata è il miglior viatico per condurre in porto la salvaguardia del nostro territorio".