Terrorismo: propaganda suprematista, perquisizioni a Torino

Sono in corso anche a Torino perquisizioni nei confronti di persone vicine ad ambienti della destra radicale in contatto con il 22enne arrestato dalla polizia a Savona accusato di aver costituito un'associazione con finalità di terrorismo e di aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. L'indagine, che ha interessato altre città italiane, è coordinata dalla Procura di Genova ed è condotta dalle Digos di Genova e Savona e dal Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo interno della Direzione centrale della polizia di prevenzione-Ucigos.